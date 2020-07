Film Stasera in Tv – Interstellar – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di lunedì 6 luglio 2020) Stasera in tv il Film Interstellar. Pellicola di produzione statunitense del 2014 per la regia di di Cristopher Nolan con Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, Topher Grace. Il regista visionario della trilogia de Il Cavaliere Oscuro e Inception, che con i suoi Film ha rinnovato più di ogni altro la cinematografia contemporanea, si misura questa volta con un Film di fantascienza dirigendo, come sempre, un cast eccezionale. Nolan ha scritto la sceneggiatura assieme a suo fratello Jonathan, che per primo sviluppò il Film nel 2007. Christopher Nolan ha inoltre prodotto il Film insieme a sua moglie Emma Thomas e Lynda Obst. Il fisico teorico del Caltech Kip Thorne è produttore esecutivo e ha contribuito al Film come consulente scientifico. Interstellar ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali nel 2015 ed ha ricevuto altre quattro ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Film Stasera Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 6 luglio Sky Tg24 Nastri d'argento, miglior film è Favolacce

All'ombra della scomparsa di Ennio Morricone, si svolgerà stasera la 74/ma edizione dei Nastri d'Argento 2020, il premio del sindacato giornalisti cinematografici, che proprio al musicista sono dedica ...

Stasera in Tv “Venus”, vincitore del Mix Festival 2018

A due anni dal suo trionfo al Festival Mix di Milano, Venus di Eisha Marjara sbarca stasera su Cielo (canale DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), ore 21:10. Una vittoria a sorpresa quella della pellicola can ...

