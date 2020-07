EY: l’impatto del Covid sul player trading in Serie A (Di lunedì 6 luglio 2020) La società di revisione inglese Ernst & Young ha prodotto un report relativo all’impatto dell’emergenza Coronavirus sul calciomercato della Serie A, valutando in particolare come il player trading risentirà della crisi finanziaria legata alla pandemia. Da una prima analisi storica emerge che i club non sono in grado di autofinanziare i propri acquisti attraverso le … L'articolo EY: l’impatto del Covid sul player trading in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

amnestyitalia : La @CaritasItaliana monitora l'impatto del Covid-19 sulla creazione di nuove categorie di poveri. Anche in questa f… - LucaTalotta : RT @EcoSpiragli: Il tema delle rinnovabili - fondamentale per lo sviluppo presente e futuro - non può ignorare l’impatto del Covid, che ha… - finanza_com : L’emergenza #COVID19 ha scatenato una crisi economica e sociale senza precedenti, con un forte impatto sulle finanz… - EcoSpiragli : Il tema delle rinnovabili - fondamentale per lo sviluppo presente e futuro - non può ignorare l’impatto del Covid,… - SAIEfiera : L’impatto del #Bim su metodologia, processi e pratiche della progettazione è tema su cui il grado di consapevolezza… -

Ultime Notizie dalla rete : l’impatto del Global Electric Trike Market 2020 con l'ultima analisi Covid-19 2021 | Piaggio, Toyota Motor Corporation, BMW Genova Gay