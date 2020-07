Ennio Morricone e la storia della musica: i tributi principali tra cover e sample (Di lunedì 6 luglio 2020) La notizia della morte di Ennio Morricone ha fatto rapidamente il giro del mondo. Il Maestro se ne va a 91 anni, lasciandoci un patrimonio inestimabile fatto di un’irripetibile produzione artistica e musicale. La sua grandezza è testimoniata anche dalle tante cover che hanno voluto dedicargli molti “mostri sacri” della musica. Partendo dal rock, impossibile non citare i Metallica che proposero una versione di “The Ecstasy of Gold”, brano composto dal musicista italiano per la colonna sonora del film di Sergio Leone “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”. La band capitanata da James Hetfield utilizza il brano come apertura dei propri concerti fin dal 1983 e ha realizzato una versione rock per l’album tributo del 200, We All Love Ennio Morricone. Altra perla è quella di Roger Waters, “Lost Boy ... Leggi su nonsolo.tv

