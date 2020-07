Diletta Leotta, la foto scotta: impossibile non farci cadere l’occhio (Di martedì 7 luglio 2020) Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram una foto che “scotta” e i fan si scatenano nei commenti: impossibile non farci cadere l’occhio. Diletta Leotta (fonte foto: GettyImages)La Leotta è tornata a far sognare i suoi fan, la giornalista ha pubblicato uno scatto molto particolare che ha subito catturato l’attenzione dei suoi 6,7 milioni di follower. Il sorriso è smagliante ma è un altro il dettaglio che ha generato il caos sotto a suo post che in poco tempo ha raggiungo migliaia di like e commenti. Diletta Leotta, scatto provocante foto da Instagram: @DilettaLeottaI lunghi capelli biondi lasciati cadere come morbide onde sulle spalle, il sorriso smagliante e un raggio di sole a illuminare il volto, lo scatto di Diletta Leotta fa girare la testa ai suoi follower su Instagram. Dopo il lavoro la Leotta si è goduta una ... Leggi su chenews

