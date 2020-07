Coronavirus, microbiologo: “Si sta spegnendo, i micro focolai arrivano da fuori. Ci sono virus diversi ma non si può dire” (Di lunedì 6 luglio 2020) I nuovi focolai “sono micro e arrivano dall’estero. Dobbiamo avere un’organizzazione ancora più efficiente. Aggredirli subito con i tamponi“: lo ha affermato Roberto Rigoli, direttore di microbiologia a Treviso, vicepresidente nazionale dell’associazione microbiologi clinici italiani. In un’intervista alla Nazione, l’esperto ribadisce le proprie affermazioni del 20 giugno, con le quali dichiarava che “il virus si sta spegnendo. Firmerei anche oggi quella dichiarazione, abbiamo deciso di dire esattamente le cose come stanno. Le rianimazioni erano piene e si sono svuotate. I positivi hanno una bassa carica virale e sono pauci sintomatici. Vero, abbiamo dei micro focolai. Ma ripeto, arrivano da fuori“. Sul caso dell’imprenditore veneto che si è contagiato in Serbia, Rigoli spiega: “Bisogna chiedersi: come ... Leggi su meteoweb.eu

