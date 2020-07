Coronavirus Italia 6 luglio: pochi morti, ma sale il numero di positivi (Di lunedì 6 luglio 2020) pochi morti per il Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sale il numero degli attualmente positivi, il dato del contagio di oggi 6 luglio. Da due giorni consecutivi, cresce in Italia il numero degli attualmente positivi: sia ieri che oggi, infatti, a fronte di un basso numero di morti, si registrano anche pochi guariti, … L'articolo Coronavirus Italia 6 luglio: pochi morti, ma sale il numero di positivi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - riotta : Risalgono i contagi in un'Italia che ha deciso di averne abbastanza del #coronavirus , stessa curva del Sud degli U… - Corriere : Zingaretti: i contagi aumentano perché molti non rispettano le regole - AnnaRKlover : RT @mattinodinapoli: Campania, il Coronavirus risale. L'ira di De Luca: «Controllare gli ingressi in Italia» - frances18008072 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, in Italia 208 nuovi casi e 8 morti: i guariti sono 133 #coronavirus -