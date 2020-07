Coronavirus, anche oggi brutte notizie: aumentano i ricoveri per il 2° giorno consecutivo, più casi e meno tamponi [DATI] (Di lunedì 6 luglio 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla protezione civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati altri 8 morti, 133 guariti e 208 nuovi casi su 22.166 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,93% dei test processati, la percentuale più alta delle ultime settimane, superiore del doppio rispetto a ieri e del triplo rispetto a due giorni fa. anche oggi i nuovi casi sono per oltre la metà del totale nazionale in Lombardia (+111), al secondo posto c’è l’Emilia Romagna (+38), poi la Campania con 27 nuovi casi, il Lazio con 19 e il Piemonte con 6. Appena un nuovo positivo in Veneto, mentre le Regioni senza nuovi casi sono Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 241.819 ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : «Chiedo che a livello nazionale si possa portare al penale la violazione dell'isolamento fiduciario anche del negat… - repubblica : Coronavirus, gli Usa sfiorano le 130mila vittime. Lettera all'Oms: 'Mascherine anche con distanziamento' - europainitalia : ??Conosci l’iniziativa “Gemme culturali”? ???? È il nuovo progetto del JRC per promuovere eccellenze culturali d'Eur… - LucyMilano92 : RT @CesareSacchetti: Zaia ha previsto 14 giorni di isolamento anche per i negativi entrati a contatto con positivi Covid. Persino l'OMS ha… - Diabolikart : RT @CesareSacchetti: Zaia ha previsto 14 giorni di isolamento anche per i negativi entrati a contatto con positivi Covid. Persino l'OMS ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anche Coronavirus, ultime notizie: allarme focolai. Speranza: “Tamponi per arrivi Paesi extra Schengen” Fanpage.it Coronavirus nel mondo. Quasi 40mila contagi negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore

Nuovo record di infezioni confermate di coronavirus nel mondo. Sono oltre 530mila i morti a causa del coronavirus nel mondo. Negli Usa sfiorano i 130mila, con altri 39.400 contagi nelle ultime 24 ore.

Coronavirus: 6 milioni persone in lockdown in Australia

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Da domani a mezzanotte 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi di coronavirus a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Il Victoria, dove si tr ...

Nuovo record di infezioni confermate di coronavirus nel mondo. Sono oltre 530mila i morti a causa del coronavirus nel mondo. Negli Usa sfiorano i 130mila, con altri 39.400 contagi nelle ultime 24 ore.(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Da domani a mezzanotte 6,6 milioni di persone saranno isolate in Australia a causa di un aumento dei casi di coronavirus a Melbourne. Lo riporta la Cnn. Il Victoria, dove si tr ...