Chris Evans: "Vi racconto il peggior provino della mia carriera" (Di lunedì 6 luglio 2020) La star del Marvel Cinematic Universe Chris Evans ha raccontato il suo pessimo provino per Observe and Report, un film con Seth Rogen: 'Ero inondato di sudore'. Chris Evans ha raccontato uno dei peggiori provini della sua carriera carriera, svolto nel 2009 per entrare a far parte del cast di Observe and Report, film diretto da Jody Hill con protagonista Seth Rogen, prima di diventare una star mondiale grazie al ruolo di Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe. "Sono entrato nella stanza e c'erano Seth, il regista e un produttore. Per qualche ragione il mio cervello ha iniziato a urlare 'No, no, no'. Ho iniziato il mio provino e dopo circa tre righe ero inondato di sudore e il mio viso è diventato rosso. A metà ... Leggi su movieplayer

