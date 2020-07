Chi è il 18enne che ha affossato l’Inter: Musa Juwara, il gambiano del Bologna arrivato in Italia su un barcone solo 4 anni fa (Di lunedì 6 luglio 2020) Gli sono bastati venticinque minuti per sgretolare le fragili certezze dell’Inter. Dal suo ingresso in campo il Bologna ha cambiato volto: prima, al 29esimo del secondo tempo, ha firmato il gol del momentaneo 1-1. Poi il suo connazionale Barrow ha fatto il resto, portando a casa la vittoria. Musa Juwara non credeva nemmeno di entrare in campo, a San Siro contro l’Inter. Dopo l’espulsione di Soriano però mister Mihajlovic non ha esitato: tempo di togliersi la pettorina e il 18enne del Gambia era già a sfrecciare sul prato verde. Grande velocità e un sinistro promettente, quello con cui ha riaperto la partita. “È il mio primo gol in A. Ringrazio il mister che mi ha fatto giocare contro l’Inter. Sto lavorando bene in allenamento, ma non pensavo sarei entrato. E’ un grande sogno, lo ricorderò per tutta la vita”, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Musa Juwara, chi è il 18enne protagonista di un gol in Inter-Bologna

Quattro anni fa la partenza dal Gambia su un barcone pieno di sogni. L'arrivo in Italia, i primi passi alla Virtus Avigliano, l'exploit in Primavera al Chievo e la scorsa estate il trasferimento a Bol ...

