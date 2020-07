“Che botta!”. Belen Rodriguez, un altro colpo durissimo: stavolta sarà tosta da digerire. Cosa è successo (Di lunedì 6 luglio 2020) Belén Rodriguez e Stefano De Martino, lontani sotto ogni punto di vista. Li abbiamo visti insieme alla guida del timone dell’ edizione 2019 del Festival di Castrocaro, ma non è questo l’anno giusto per replicare lo spettacolo. Si dividono anche per quanto riguarda la programmazione sul piccolo schermo. Strade del tutto differenti le loro, che sicuramente porteranno ad altri colpi di scena e cambiamenti di rotta. A lanciare l’indiscrezione il sito Dagospia, che mette nero su bianco come stanno le cose. Stefano De Martino sarà il solo a guidare il timone del Festival attesissimo, che andrà in onda il 27 agosto. Sembra essere un ricordo molto lontano quello che ha riguardato i due ex coniugi e il loro debutto in coppia sul piccolo schermo. Un evento unico, quello del Festival di Castrocaro 2019, quando i due hanno danzato tra sguardi felici ed ... Leggi su caffeinamagazine

