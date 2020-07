C’è una campagna per bloccare la pubblicità su Facebook anche in Europa (Di lunedì 6 luglio 2020) (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP via Getty Images)Facebook è alle prese con il primo vero e proprio boicottaggio organizzato dai suoi inserzionisti che, coinvolgendo dalle più piccole alle più grandi imprese, punta a sospendere le pubblicità sulle piattaforme di Menlo Park fino alla fine di luglio. L’accusa è di lassismo nella gestione dei discorsi di odio sui social network della galassia di Facebook. Multinazionali come Coca-Cola, Sony, Honda o Verizon hanno deciso di ritirare i propri investimenti negli Stati Uniti finché Facebook non prenderà il toro per le corna. Ma mentre il fondatore Mark Zuckerberg ostenta tranquillità, dicendo che il boicottaggio pesa “per una piccola percentuale delle nostre entrate” e che è convinto che finirà “abbastanza presto”, i sostenitori della ... Leggi su wired

civati : Se ci fosse Salvini al governo direste che è una vergogna totale, mi scrivono. Lo dico lo stesso ed è - anzi - una… - corradoformigli : C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato s… - pfmajorino : Non c'è nessuna ragione al mondo per lasciare la #OceanViking senza destinazione e supporto. Come non c'è nessun… - GEPYGE : RT @corradoformigli: C’è una domanda che mi frulla in testa da mesi. Perché l’ospedale anti-covid della Fiera di Milano lo si è tirato su i… - jdbmyeverythjng : RT @adorvstark: Questa scena è sofferenza pura. Sanem vorrebbe tanto confessare a Can ciò che realmente prova, ma ancora una volta tace ed… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Ospina ce facette alliccà 'e bbaffe a nnujeaute 'ntribbuna-divano IlNapolista