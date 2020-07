Calcagno (AIC): “al lavoro per anticipare le partite in Serie A di mezz’ora” (Di lunedì 6 luglio 2020) Si sta lavorando per anticipare l’orario della partite del campionato di Serie A. Ha affrontato l’argomento Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori che ha parlato a ‘Radio anch’io sport’ (Rai Radio 1). “Stiamo ragionando, insieme alla Lega ed alle televisioni. Mi auguro che si riesca a trovare un accordo con il presupposto che non ci sarà nessuna levata di scudi da parte nostra. I calciatori stanno dimostrando responsabilità, dobbiamo fare un pezzo di strada insieme in una situazione emergenziale, spero che anche le tv ci diano una mano per far lavorare meglio i giornalisti della carta stampata”. “Per esigenze televisive devono passare almeno due ore e un quarto tra una partita all’altra. Il pomeriggio avevamo chiesto che non si giocasse affatto, la soluzione trovata con la Lega è stata ... Leggi su calcioweb.eu

