Auto volanti entro il 2028: non è fantascienza ma il progetto CityHawk per mezzi senza eliche visibili (Di lunedì 6 luglio 2020) Veicoli volanti ci aspettano in un futuro non troppo lontano: entro il 2028 si attendono gli “uber volanti”, capaci di percorrere 125 miglia all’ora. Urban Aeronautics, un azienda Israeliana con sede a Yavneh, sta sviluppando un progetto chiamato CityHawk. Si tratta di Auto volanti a decollo verticale, senza ali ne pale ed alimentate ad energia … L'articolo Auto volanti entro il 2028: non è fantascienza ma il progetto CityHawk per mezzi senza eliche visibili NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

