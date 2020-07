Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 13-17 Luglio 2020: L’Omicidio di Emma Barber! (Di lunedì 6 luglio 2020) Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 13 a venerdì 17 Luglio 2020: Emma muore in un incidente e non riesce a rivelare ad Hope lo scambio di culle! Anticipazioni Beautiful: Emma Barber finisce fuori strada a causa di Thomas e muore. Hope confessa a Ridge di aver visto Liam e Steffy felici insieme, mentre Flo svela a Wyatt una sua brutta paura. Brooke è convinta che il Forrester stia manipolando sua figlia e ciò diventa motivo di tensione con suo marito… Le nuove Anticipazioni Beautiful, quelle riguardanti la Trama delle Puntate in onda da lunedì 13 Luglio a venerdì 17 Luglio 2020 preannunciano grandi colpi di scena! Dagli spoiler emerge che Steffy confiderà a Liam di avere una strana sensazione ed ovvero di perdere Phoebe, mentre Flo, sempre più sofferente a causa del suo segreto, avrà paura di ritornare, a ... Leggi su uominiedonnenews

