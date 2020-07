Anna Tatangelo confida quando è finita con Gigi D’Alessio (Foto) (Di lunedì 6 luglio 2020) Sembra che anche per Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio il periodo più duro della loro storia d’amore sia arrivato mentre tutti eravamo chiusi in casa (Foto). Il lockdown non ha fatto bene alle coppie che erano già in crisi ma non è stata di certo la quarantena a rovinare il legame di Anna e Gigi, ha forse solo anticipato i tempi. Il lungo tempo in cui tutto era fermo ha dato modo anche alla Tatangelo di riflettere e nell’intervista al Corriere della Sera ammette che quello è stato un periodo davvero difficile. “E’ stata dura ma ci saremo sempre l’uno per l’altro” ha aggiunto subito lei prima di raccontare la sua nuova vita senza il papà di suo figlio accanto. Sono stati insieme per ben 15 anni, lei è cresciuta con Gigi D’Alessio, sa di dovere essere grata alla vita ma sente che oggi è ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Anna Tatangelo sexy su Instagram capelli biondi e schiena scoperta (FOTO) - #Tatangelo #Instagram #capelli #biondi - Alex_Arcara : @RadioSubasio quando dici te mandi #Guapo di Anna Tatangelo feat Geolier - Alex_Arcara : @RadioR101 quando dici te mandi #Guapo di Anna Tatangelo feat Geolier - Alex_Arcara : @radiokisskiss quando dici te mandi #Guapo di Anna Tatangelo feat Geolier -