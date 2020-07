Andrea Delogu sull’infanzia in comunità: “Ho imparato la condivisione” (Di lunedì 6 luglio 2020) Nel corso di una recente intervista, Andrea Delogu, ad oggi conduttrice de La Vita in Diretta Estate, ha parlato a cuore aperto di cosa l’abbia portata dove è ora e dei fantasmi del passato. La Delogu, infatti, ha affrontato tematiche come la sua formazione professionale, l’intesa con Renzo Arbore e il marito Francesco Montanari, ma anche dell’infanzia vissuta con genitori tossicodipendenti. La travagliata infanzia di Andrea Delogu Seppur costellata da tante trasmissioni e successi, la vita di Andrea Delogu non è cominciata nel migliore dei modi. Come raccontato in un’intervista rilasciata a Repubblica nel 2014, la Delogu fu costretta a vivere la sua infanzia all’interno del centro di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano. Questo perché i genitori della Delogu Andrea stavano tentando di disintossicarsi ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Andrea Delogu La vita in diretta, giornalista: “È stata scelta perchè…” - infoitcultura : Andrea Delogu “La vita in diretta estate”, Cecchi Paone risponde ad una spettatrice a cui non piace: “È stata scelt… - infoitcultura : Andrea Delogu al naturale: su instagram senza filtri e trucco - zazoomblog : Andrea Delogu al naturale: su instagram senza filtri e trucco - #Andrea #Delogu #naturale: #instagram - infoitcultura : Andrea Delogu caduta durante ‘La vita in diretta Estate’, un inizio esplosivo -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Delogu Andrea Delogu si confessa. «Vi racconto i miei amori: regole, horror e arti marziali» La Verità Sabrina Salerno senza freni: super scollatura e vestito cortissimo – Foto

Sabrina Salerno è in una vera e propria fase di grazia e non si ferma più. Su Instagram si mostra con una super scollatura ed un vestito cortissimo. Sorprendentemente, ha rubato lo scettro di Regina d ...

Andrea Delogu piange in diretta i gemellini uccisi/ Lacrime a Rai 1 per Elena e Diego

Commozione a “La Vita in Diretta Estate” da parte della conduttrice Andrea Delogu, che non è riuscita a trattenere le lacrime nel corso della puntata della trasmissione in onda tutti i pomeriggi dalle ...

Sabrina Salerno è in una vera e propria fase di grazia e non si ferma più. Su Instagram si mostra con una super scollatura ed un vestito cortissimo. Sorprendentemente, ha rubato lo scettro di Regina d ...Commozione a “La Vita in Diretta Estate” da parte della conduttrice Andrea Delogu, che non è riuscita a trattenere le lacrime nel corso della puntata della trasmissione in onda tutti i pomeriggi dalle ...