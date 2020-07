ALLERTA ALIMENTARE | Yogurt greco per presenza di lattosio in prodotto senza lattosio (Di lunedì 6 luglio 2020) Yogurt greco con pezzi di fragola senza lattosio è stato richiamato poiché non adatto al consumo di chi soffre di intolleranza al lattosio. Attualmente il numero di persone affette da intolleranze alimentari si è alzato notevolmente. Quando si è certi di tali sensibilità e/o allergie a determinati ingredienti/alimenti è bene correre ai ripari, prima consultando … L'articolo ALLERTA ALIMENTARE Yogurt greco per presenza di lattosio in prodotto senza lattosio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : ALLERTA ALIMENTARE Allerta alimentare, due prodotti ritirati dal mercato: quali sono Inews24 Yogurt greco senza lattosio, lotti ritirati per rischio allergeni

Allerta del Ministero della Salute per la presenza di lattosio in prodotti che dovrebbero esserne privi. Si tratta di alcuni lotti di yogurt greco senza lattosio, nella versione “senza grassi” e in qu ...

Yogurt greco senza lattosio Despar Free From richiamato per presenza di lattosio. Interessate le confezioni senza grassi e con pezzi di fragola

Il ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di un lotto di yogurt greco senza lattosio a marchio Despar Free From nelle versioni senza grassi e con pezzi di fragola per la presenza ...

