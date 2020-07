Alex Zanardi, terza operazione: sotto i ferri per 5 ore. Le sue condizioni (Di lunedì 6 luglio 2020) terza operazione per Alex Zanardi. La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che l’atleta paralimpico “è stato sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, eseguito dai professionisti del maxillo-facciale e della neurochirurgia, volto alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma riportato in seguito all’incidente del 19 giugno scorso”. “L’operazione effettuata – precisa l’Aou senese – fa parte degli interventi programmati dall’équipe multidisciplinare che ha in cura l’atleta per permettere ogni prosecuzione del percorso terapeutico”. “Le fratture erano complesse – spiega Paolo Gennaro, direttore della Uoc Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Aou Senese, aggiungendo come “questo abbia richiesto ... Leggi su caffeinamagazine

angelomangiante : Altro intervento chirurgico a Siena per #Zanardi. Durata 5 ore. Operazione di ricostruzione cranio-facciale. Le f… - Eurosport_IT : Terzo intervento per Alex #Zanardi, operazione durata 5 ore. Condizioni stabili ma ancora gravi... forza Alex!!! ???? - matteosalvinimi : Forza Alex, gli italiani ti vogliono bene! - zazoomblog : Alex Zanardi operato di nuovo: ricostruzione cranio-facciale - #Zanardi #operato #nuovo: - walter_porcino : RT @mauriziocresce6: Altro intervento chirurgico per #Zanardi con un intervento maxillo-facciale per ridurre le fratture riportate nelll'in… -