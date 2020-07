Addio Ennio Morricone: il maestro ci lascia ma vivrà in eterno grazie alla sua musica (Di lunedì 6 luglio 2020) Oggi è un giorno triste per la nostra Italia e per il mondo intero. Triste per tutte le persone che hanno ascoltato la sua musica, le sue opere. Quei film diventati anche indimenticabili grazie alle colonne sonore che resteranno per sempre come traccia del passaggio su questa terra di Ennio Morricone. Oggi il cielo piange la morte del grandissimo maestro che si spegne all’età di 91 anni. La notizia, diffusa sui social, sembrava essere una bufala. Abbiamo anche voluto sperare che lo fosse, forse perchè non eravamo pronti a salutare un grande artista come Ennio Morricone. Ma purtroppo la conferma arriva anche dalla famiglia. Il compositore e direttore di orchestra è morto in una clinica romana per le conseguenze di una caduta all’età di 91 anni. Addio A Ennio Morricone: lascia UNA EREDITA’ IMPORTANTISSIMA Una carriera, ... Leggi su ultimenotizieflash

