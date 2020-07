Wanda Nara, gli allenamenti in famiglia (Di domenica 5 luglio 2020) L'estate di Mauro Icardi e Wanda Nara sarà all'insegna della semplicità. Eredità del periodo di lockdown, tutto famiglia e allenamento, che ha portato la coppia ad apprezzare le gioie di una vita semplice. I programmi estivi della famiglia vedono partite di calcio e tanto sport quotidiano, abitudine presa in quarantena che Wanda Nara assicura rimarrà con loro: «In generale è un periodo che ci ha fatto riscoprire il valore della semplicità, della vita sana e del tempo trascorso in famiglia». Adesso che questo periodo sembra essere definitivamente alle spalle, qual è li bilancio di questi mesi? «Abbiamo rafforzato i legami famigliari e ci siamo goduti la casa, facendo lavori da tempo rimandati e potendo godere della presenza del nonno, il padre di Mauro. Di solito viene da noi a febbraio per il compleanno di Mauro, ... Leggi su gqitalia

Tmarc60 : @FcInterNewsit Avete seguito troppo Wanda Nara.... - Mediagol : #Video, STAR WAGS: la sorpresa di Boateng a Melissa Satta, sexy scatti di Federica Nargi. Wanda Nara...… - berghino : qualcuno ha più sentito parlare di quella lurida di wanda nara? - rikyjaypinaz1 : Maxi Lopez-Icardi-Wanda Nara al mare - Miluucollares : tenes q ser mas petera q wanda nara me dice jajsjsjsjs toy mutando -