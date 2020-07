Uccide la madre e si lancia dal nono piano, dramma a Torino (Di domenica 5 luglio 2020) Torino, Uccide la madre e si lancia dal nono piano. Indagini in corso sull’omicidio-suicidio. Tragedia a Torino, dove una donna ha ucciso la madre e si è lanciata dal nono piano. Nulla da fare per le due donne. Al momento del loro arrivo sul posto i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due. Torino, Uccide la madre e si lancia dal nono piano La tragedia si è consumata in una casa in corso Racconigi. La figlia ha ucciso la madre, forse con un coltello, e poi si è tolta la vita lanciandosi dal nono piano. Al momento del loro arrivo sul posto, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due donne. Stando a quanto riferito da La Stampa, a lanciare l’allarme sarebbe stato il fidanzato della figlia. Questo avrebbe letto dei messaggi della madre della ragazza che, ferita, chiedeva ... Leggi su newsmondo

