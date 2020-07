‘Temptation Island 2’, terzo figlio in arrivo per Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo: l’annuncio (Video) (Di domenica 5 luglio 2020) Alessandra De Angelis ed Emanuele D’Avanzo formano una delle coppie più amate della seconda edizione di Temptation Island, il reality che li ha tenuti separati solo qualche giorno: dopo un primo momento di esitazione in cui Emanuele si era sentito attratto dalla tentatrice Fabiola Cimminella, i due decisero, infatti, alla fine del (secondo) ultimo emozionante falò di confronto di abbandonare insieme il programma. Da quel momento erano arrivati per loro solo traguardi felici: nel 2016 c’era stato il matrimonio e nei successivi anni a suggellare la loro unione erano arrivati prima Beatrice, nel 2017, e poi Enea, solo quattordici mesi fa. E poco fa è stata proprio Alessandra ad annunciare la terza inaspettata gravidanza attraverso una storia sul suo profilo Instagram: La bellissima partenopea ha raccontato di sentirsi molto scossa e di non aver programmato ... Leggi su isaechia

