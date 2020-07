Salvini, Draghi e Renzi: la triade per salvare l'Italia. Vittorio Feltri e le informazioni riservate di Annalisa Chirico (Di domenica 5 luglio 2020) Tra tante "Stelle cadenti", da cui il titolo del libro di Annalisa Chirico (Piemme, pag. 208, 17,50) che vivamente consiglio per una lettura amena e insieme molto istruttiva, ce ne sono alcune che staranno incollate a lungo nel cielo sopra di noi. In particolare sono due quelle che nel futuro immediato potranno, accettando di attrarsi a vicenda, costituire un saldo riferimento per quei naviganti disgraziati che siamo noi Italiani, conducendoci fuori dalla palude catramosa di questo governo giallo-rosso. Purché tutto accada in fretta, prima che le cinque stelle cadenti e soprattutto scadenti, figlie di Beppe Grillo, si sfracellino sulla nostra testa, insieme alle stelle lumacone di Zingaretti, provocando un default irrecuperabile. La coppia di astri che reggono nel cielo sopra Milano e Roma, e forse persino Napoli sono - secondo l'autrice Annalisa Chirico - Mario Draghi e Matteo ... Leggi su liberoquotidiano

La coppia di astri che reggono nel cielo sopra Milano e Roma, e forse persino Napoli sono - secondo l'autrice Annalisa Chirico - Mario Draghi e Matteo Salvini, e ci salveranno. Con il segreto auspicio ...

