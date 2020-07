Perchè vedere Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra è impossibile

Perchè vedere Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa squadra è (im)possibile (Di domenica 5 luglio 2020) In Spagna, qualche giorno fa, hanno sganciato la bomba: Lionel Messi ha interrotto la trattativa per il rinnovo con il Barcellona. Una notizia che, data l'importanza del giocatore di cui si sta parlando, ha subito portato diverse testate a dare sfogo alla fantasia, ipotizzando quale squadra potrebbe accogliere l'attuale Pallone d'Oro. Tra queste è spuntato anche il nome della Juventus che potrebbe, così, comporre una coppia fenomenale con Cristiano Ronaldo. Ipotesi addirittura rafforzata... Leggi su 90min

