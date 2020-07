Parità di genere, ecologia e modernizzazione: i pilastri del governo per i prossimi mesi (Di domenica 5 luglio 2020) Sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri, in programma domani, oltre al Dl semplificazioni è atteso anche il Pnr (Piano nazionale di riforma), documento che in genere si accompagna al Def e che il governo italiano deve presentare all’Europa. Il ministro Gualtieri aveva spiegato la decisione di rinviare la messa a punto del testo, così da poterlo tarare a una analisi più approfondita dell’impatto economico del Coronavirus. Nella bozza che circola ci sono già delle indicazioni precise sulle direttrici di marcia che il governo intende seguire nei prossimi mesi. Nella premessa al documento il ministro spiega che l’esecutivo è intervenuto in questi mesi per «contrastare i devastanti effetti economici dell’epidemia Covid-19» e ora «non vi è tempo da perdere» per evitare «una fase ... Leggi su open.online

