PAGELLE Udinese Genoa: Lasagna da urlo, disastro Zeegelaar VOTI (Di domenica 5 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Udinese Genoa Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Udinese e Genoa, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Lasagna (Udinese) FLOP: Zeegelaar (Udinese) VOTI Udinese (3-5-2): Musso 6.5; Ekong 6.5, Nuytinck 6.5, Samir 6.5; Larsen 6 (58′ ter Avest 6), De Paul 7, Jajalo 5.5, Fofana 7 (82′ Walace sv), Sema 6.5 (68′ Zeegelaar 5.5); Nestorovski 5.5 (58′ Okaka 5.5), Lasagna 7.5 (82′ Teodorczyk 5.5). Allenatore: Gotti 6.5. Genoa (3-5-2): Perin 5.5; Romero 5.5 (46′ Soumaoro 6), Goldaniga 5.5, Masiello 6; Biraschi 6.5, Lerager 5.5, Behrami 5 (46′ Pinamonti 6), Cassata 6 (82′ Destro sv), Sturaro 6; Iago Falque 5.5 (59′ Pandev 6), Sanabria 5 (77′ Favilli 5.5). Allenatore: Nicola ... Leggi su calcionews24

zazoomblog : PAGELLE Udinese Genoa: TOP e FLOP del match VOTI dopo il primo tempo - #PAGELLE #Udinese #Genoa: #match - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Udinese - Genoa, il secondo tempo del match friulano (live) - charliemchouse : Udinese - Genoa, il secondo tempo del match friulano (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Udinese - Genoa, il primo tempo della gara della Dacia Arena (live) - charliemchouse : Udinese - Genoa, il primo tempo della gara della Dacia Arena (live) -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Udinese

La sfida del San Paolo tra Napoli e Roma chiude il calendario della 30esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini sono reduci da un turno infrasettimanale che non ha detto affatto bene: i parteno ...Udinese-Genoa 2-2. In goal Foafana, Lasagna, Pandev e Pinamonti. Gotti schiera un 3-5-2 con Larsen e Sema esterni, de Paul suggeritore e Nestorovskki a supporto di Lasagna in attacco. Nicola si mette ...