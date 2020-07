Ocean Viking, tamponi per i migranti a bordo: lunedì trasferimento sulla nave-quarantena (Di domenica 5 luglio 2020) In avvio a bordo della Ocean Viking le operazioni per il prelievo dei tamponi. La situazione è “attentamente monitorata in vista del trasbordo dei migranti, programmato per lunedì 6 luglio, sulla nave Moby Zaza”. Così fonti del Viminale.In relazione alla richiesta di evacuazione medica, per motivi psicologici, di 46 migranti presenti sulla Ocean Viking, dal Viminale informano che è stato disposto il trasferimento sulla nave di un medico psicoterapeuta, accompagnato da un mediatore culturale, mediante le unità della Capitaneria di porto di Pozzallo.Il personale, salito a bordo intorno alle 12.40 di ieri, ha accertato, sottolineano le fonti, “l’insussistenza di particolari criticità sanitarie ed ha altresì riferito che qualche tensione che si era registrata sulla nave è in via di superamento”. Leggi su huffingtonpost

