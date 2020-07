Napoli-Roma, Fonseca: “Che peccato, gara decisa da un episodio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko dei giallorossi al San Paolo contro il Napoli di Gattuso. Ecco le sue parole. Sulla sconfitta: “E’ un peccato perché la Roma ha reagito. Bisogna lavorare sulla testa? Sì, ero molto arrabbiato dopo la partita con l’Udinese. Oggi non sono contento della sconfitta ma visto l’atteggiamento della squadra sono fiducioso, se giochiamo così siamo vicini al ritorno alla vittoria. La partita è stata decisa da un episodio“. Su Zaniolo: “Per questa partita non era pronto per fare più di 30 minuti. E’ entrato in un momento difficile ma ha provato ad aiutare la squadra, adesso è difficile stare meglio ma a breve sarà pronto per giocare dall’inizio”. Sul modulo: “Noi ... Leggi su anteprima24

