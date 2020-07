Napoli-Roma: Callejon in gol, palla sotto le gambe di Pau Lopez (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Jose Maria Callejon, il Napoli è in vantaggio. Al 55′ minuto Napoli-Roma si sblocca grazie alla zampata dell’esterno spagnolo. Splendido il cross dalla sinistra di Mario Rui per il perfetto inserimento di Callejon che al volo trafigge Pau Lopez. Per il portiere della Roma poco da fare con una conclusione potente e centrale che passa sotto le gambe. Leggi su sportface

