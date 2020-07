Morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita: aveva 87 anni (Di domenica 5 luglio 2020) È scomparso Carlo Flamigni, ginecologo definito il padre della fecondazione assistita. Per anni ha lottato per i diritti delle donne È di poco fa la notizia della scomparsa di Carlo Flamigni all’età di 87 anni. Ginecologo, scrittore, definito padre della fecondazione assistita, è stato per anni un luminare e una figura di riferimento nel mondo … L'articolo Morto Carlo Flamigni, padre della fecondazione assistita: aveva 87 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

