Migranti, l'Ocean Viking autorizzata allo sbarco a Porto Empedocle (Di domenica 5 luglio 2020) La nave umanitaria dell'ong SOS Mediterranèe ha raccolto 180 Migranti nel Mediterraneo. L'arrivo nel Porto siciliano previsto per domattina Leggi su repubblica

