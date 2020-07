Lo scontro tra il figlio di Selvaggia Lucarelli e Matteo Salvini a Milano (e gli insulti sulla pagina della Lega) (Di domenica 5 luglio 2020) In questo video di Localteam possiamo vedere lo scontro tra il figlio di Selvaggia Lucarelli Leon, 15 anni, e il leader della Lega, Matteo Salvini, al gazebo del partito allestito questa mattina davanti a un centro commerciale di Milano. Il ragazzo è stato identificato da un agente della polizia. Tutto è successo non appena finito il comizio improvvisato del politico a cui il ragazzo, 15 anni, aveva assistito insieme alla madre, giornalista e scrittrice, che aveva domandato a Salvini perché in mezzo a tutte quelle persone non indossasse la mascherina ed era stata poi contestata dai sostenitori di Salvini. Mentre il politico ha iniziato a farsi i selfie con i supporter, il giovane lo ha incalzato: “Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista”. “Si, dai, anche un po’ fascista”, gli ha risposto l’ex vicepremier. ... Leggi su nextquotidiano

