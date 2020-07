Linea Verde Estate: la prima puntata in diretta (Di domenica 5 luglio 2020) live placement Linea Verde Estate è un programma di attualità dedicato all'agricoltura e alle eccellenze del territorio italiano condotto da Angela Rafanelli e Marco Bianchi, in onda su Rai 1, ogni domenica mattina.Linea Verde Estate: le anticipazioni della prima puntataLinea Verde Estate: la prima puntata in diretta pubblicato su TVBlog.it 05 luglio 2020 12:10. Leggi su blogo

SerieTvserie : Linea Verde Estate: la prima puntata in diretta - tvblogit : Linea Verde Estate: la prima puntata in diretta - LinkaTv : E' iniziato Linea Verde Estate su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - SMSNEWSOFFICIAL : #LineaVerde Estate va in Abruzzo @MarcoBianchiOff @angelarafanelli - artemisia3191 : RT @Unf_Tweet: Linea Verde estate parte oggi su Rai 1 con Marco Bianchi e Angela Rafanelli in Abruzzo -