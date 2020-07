La Roma contestata dai tifosi: “Dirigenti assenti, squadra senza dignità, siete la vergogna di questa città” (Di domenica 5 luglio 2020) Non è un buon clima quello che accompagna la Roma in trasferta a Napoli per la partita di stasera contro gli azzurri. Lo psicodramma in casa giallorossa assume tinte sempre più accese. Stamattina, davanti al centro sportivo di Trigoria, sono comparsi degli striscioni polemici verso la dirigenza e la squadra. Ne scrive Calciomercato.com. Gli striscioni recitano: “Dirigenti e calciatori… dov’è il rispetto per i nostri colori?” e “Dirigenti assenti, squadra senza dignità… siete la vergogna di questa città”. I tifosi sono esasperati per le voci sui cambiamenti dell’assetto societario e per le prestazioni deludenti della squadra. Insomma, una manovra di avvicinamento al San Paolo non proprio serena, quella del gruppo di Fonseca. L'articolo La Roma contestata dai tifosi: “Dirigenti assenti, squadra ... Leggi su ilnapolista

