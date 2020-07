Kim Kardashian alla Casa Bianca? Kanye West si candida, l’annuncio su Twitter (Di domenica 5 luglio 2020) Questo articolo Kim Kardashian alla Casa Bianca? Kanye West si candida, l’annuncio su Twitter è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Kim Kardashian rischia di essere la prossima First Lady della Casa Bianca, suo marito Kanye West scende in campo per le presidenziali del 2020. Il glamour di Melania Trump non è niente a confronto a una possibile Kim Kardashian nelle vesti di una First Lady. Su Twitter è arrivato l’annuncio de rapper e produttore americano: “Sono in corsa … Leggi su youmovies

Elena48565348 : RT @EScattarreggia: Perché non votare Kanye West: -Ha sostenuto Trump -Usa Dio in politica come Trump -Non ha un programma politico -Non ha… - kolored_lbs : RT @laGattaSakura: Se Kim Kardashian diventa first lady al fianco di #KanyeWest pretendo Elettra Lamborghini premier - poopey_sg : Al tg hanno detto che Kanye si candida e che Kim Kardashian potrebbe diventare first lady...io non - alejb__ : Ah quindi Kim Kardashian potrebbe diventare first lady............... - ariselkatplltvd : RT @EScattarreggia: Perché non votare Kanye West: -Ha sostenuto Trump -Usa Dio in politica come Trump -Non ha un programma politico -Non ha… -