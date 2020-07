Ilaria Capua: "Ho rischiato pure l'ergastolo. Sono fuggita per la vergogna" (Di domenica 5 luglio 2020) Valentina Dardari Ha rischiato l’ergastolo e per la vergogna ha lasciato l’Italia. Era stata accusata di traffico illecito di virus Oggi per Ilaria Capua è un anniversario importante e ha voluto ricordarlo con un post su Twitter: "Oggi è il 5 luglio 2020. Sono passati quattro anni dal mio proscioglimento dall'accusa di procurata epidemia ed altri 11 reati penali". La direttrice dell'One Health Center alla University of Florida, ha poi aggiunto: "Per questo ho rischiato l'ergastolo. Per vergogna ed umiliazione ho lasciato l'Italia. Si erano sbagliati però. Non era vero". La virologa scrive dagli Stati Uniti, meta che ha scelto per scappare dal suo Paese, a causa della vergogna e dell’umiliazione che l’aveva assalita. Una scelta certo difficile ma comprensibile. Un modo per lasciarsi tutto alle spalle e cercare di cambiare ... Leggi su ilgiornale

