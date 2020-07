Il tuffo in mare, poi l’improvvisa scomparsa: è dramma in Versilia (Di domenica 5 luglio 2020) Un ragazzo aveva fatto un tuffo dal pontile vicino alla spiaggia di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. La prima segnalazione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, per il momento non ci sono tracce. Grande paura per gli abitanti di Forte dei Marmi e per i bagnanti, che anche in questa prima domenica di luglio … L'articolo Il tuffo in mare, poi l’improvvisa scomparsa: è dramma in Versilia proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

NatMarmo : @SpaceCowboy21 Ma vai a fare un tuffo al mare. A proposito di pieni poteri, il mio capetto li ha evitati a Salvini.… - kappaTI : Versilia, giovane si tuffa dal pontile e scompare in mare: ricerche in corso - Kitkot3 : @ego_sono @giudiiiiiiiii ?? Certo che è difficile restare asciutti dopo un tuffo in mare. - giudiiiiiiiii : RT @ego_sono: Amore .. molto caldo e così ho deciso di fare un tuffo a mare .. non l’avessi mai fatto ???? sono tutto bagnato @giudiiiiiiiii… - ego_sono : Amore .. molto caldo e così ho deciso di fare un tuffo a mare .. non l’avessi mai fatto ???? sono tutto bagnato… -

Ultime Notizie dalla rete : tuffo mare Tuffo in acqua inaspettato: un'auto finisce nel mare di San Cataldo Leccenews24 Il tuffo in mare, poi l’improvvisa scomparsa: è dramma in Versilia

Un ragazzo aveva fatto un tuffo dal pontile vicino alla spiaggia di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. La prima segnalazione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, per il momento non ci sono tracce. G ...

La foto nel campo di grano, l'ultimo trend pugliese sui social

C'è un altro mare, in Puglia. Meno affollato di quello in cui si tuffano i bagnanti, ma altrettanto bello e prezioso. È fatto di grano, l'oro della regione - che è una delle principali produttrici d'I ...

Un ragazzo aveva fatto un tuffo dal pontile vicino alla spiaggia di Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. La prima segnalazione è avvenuta poco dopo mezzogiorno, per il momento non ci sono tracce. G ...C'è un altro mare, in Puglia. Meno affollato di quello in cui si tuffano i bagnanti, ma altrettanto bello e prezioso. È fatto di grano, l'oro della regione - che è una delle principali produttrici d'I ...