Il sindaco di Pozzallo: "Pronto ad accogliere i migranti della Ocean Viking, ma per la sicurezza di tutti meglio la quarantena in mare" (Di domenica 5 luglio 2020) Roberto Ammatuna (Pd), "L'accoglienza è il fiore all'occhiello del nostro paese, ma da medico dico che dobbiamo rassicurare chi vive qui". Oggi il trasferimento delle 180 persone sulla Moby Zaza, la nave quarantena ferma al largo della Sicilia Leggi su repubblica

ROMA — Dalla sua stanza di sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna (Pd) scruta con ansia l’orizzonte mettendo in conto che nelle prossime ore potrebbe veder comparire la Ocean Viking. Sindaco, se i 180 ...La vicenda dei 180 migranti della Ocean Viking di Sos Mediterranee, che si trovano da oltre dieci giorno in mare, potrebbe essere arrivata a una svolta. Come si è appreso ieri sera da fonti del Vimina ...