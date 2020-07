Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta civilmente Salvini e la Polizia interviene – la reazione della madre (Di lunedì 6 luglio 2020) Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli (e di Laerte Pappalardo, primogenito di Adriano), ieri pomeriggio è sceso in piazza – con la sua mascherina ben saldata sopra al naso – per contestare civilmente Matteo Salvini, arrivato all’esterno del centro commerciale Portello di Milano per incontrare i militanti al gazebo allestito dalla Lega per il tesseramento. Durante il classico momento dei selfie con i fan, Leon Pappalardo si è avvicinato a Matteo Salvini e in maniera provocatoria gli ha detto: “Volevo ringraziarla per il suo governo omofobo e razzista”. A questo punto i fan di Salvini lo hanno contestato e due poliziotti in borghese lo hanno fermato ed identificato, facendo arrabbiare Selvaggia Lucarelli che ha ripreso la scena con il proprio smartphone. Raggiunta da ANSA, Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Mio figlio ha ... Leggi su bitchyf

