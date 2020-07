Gualtieri: “Non c’è tempo da perdere, dobbiamo spendere i fondi Ue” (Di domenica 5 luglio 2020) Il ministro dell’economia ha presentato la bozza del Piano nazionale di Riforma. “È assolutamente necessario evitare che la crisi pandemica sia seguita da una fase di depressione economica”, dichiara Gualtieri. Una netta accelerazione per cercare di porre rimedio a un immobilismo a dir poco discutibile. Questa sembra essere la nuova posizione assunta in queste ultime … L'articolo Gualtieri: “Non c’è tempo da perdere, dobbiamo spendere i fondi Ue” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

