Ghoulam: "Gattuso crede in me. Non penso al futuro, ho un altro obiettivo" (Di domenica 5 luglio 2020) Il terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SKY. Il calciatore ha subito tanti infortuni nel corso degli ultimi anni, ma spera di recuperare presto la condizione migliore. Il suo futuro sarà ancora a Napoli? "Con la società azzurra ho ancora altri due anni di contratto. Il mio obiettivo è quello di stare bene fisicamente, di ritrovare la migliore condizione fisica. Ho ritrovato delle buone sensazioni, so di avere la fiducia di Gattuso. Spero di... Leggi su 90min

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Ghoulam, Lobotka, Elmas ...

Dall'essere fra i migliori terzini del calcio europeo a diventare praticamente una comparsa della Serie A, è questo il cammino in discesa fatto da Faouzi Ghoulam negli ultimi anni, tormentato da tanti ...

