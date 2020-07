Formula 1, Toto Wolff attacca Binotto e la Ferrari: “vogliamo che competano seguendo le regole” (Di domenica 5 luglio 2020) Attacco frontale dei Toto Wolff nei confronti della Ferrari e, in particolare, di Mattia Binotto. Il team principal della Mercedes ha sfruttato la giornata negativa della scuderia di Maranello per piazzare il proprio affondo, rispondendo ad una domanda di ‘The Race’ sulle deludenti prestazioni di Leclerc e Vettel. Charles Coates/Getty ImagesL’austriaco ha preso la palla al balzo, facendo un riferimento alla polemica dello scorso anno, relativa alla discutibile power unit della Ferrari: “non voglio commentare su questo perchè penso che sia stato detto abbastanza, non voglio parlare della Ferrari, si tratta piuttosto di come vengono gestite le cose. Non torniamo lì, penso che sia stato già detto e ridetto tutto. Oggi non hanno mostrato grandi prestazioni, noi vogliamo che siano competitivi e che gareggino con noi, correndo secondo le ... Leggi su sportfair

zazoomblog : Formula 1 – La Mercedes domina in Austria ma Toto Wolff non si fida: “se farà caldo cambia tutto” - #Formula… - liistunova : RT @sebavettels: Toto facciamo un'opera buona, diamogli un sedile Mercedes in Formula E, in fondo Charles è nu bravo guaglione non se lo me… - sebavettels : Toto facciamo un'opera buona, diamogli un sedile Mercedes in Formula E, in fondo Charles è nu bravo guaglione non s… - zazoomblog : Formula 1 – La Mercedes domina in Austria ma Toto Wolff non si fida: “se farà caldo cambia tutto” - #Formula… - sportface2016 : #F1, Toto #Wolff: 'Vorrei rallegrare #Binotto, ma non trovo alcun motivo per farlo' -