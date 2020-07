Formazioni ufficiali Sudtirol-Triestina, playoff Serie C 2019/2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Sudtirol-Triestina, match valido per il secondo turno dei playoff di Serie C 2019/2020. E’ tutto pronto allo stadio Druso per il match che vedrà affrontarsi gli altoatesini, che possono contare su due risultati su tre per il pass per la fase nazionale, e i giuliani che invece per evitare l’eliminazione possono solo vincere al 90′. Si parte alle ore 20 di domenica 5 luglio, queste le scelte dei due tecnici. Sudtirol: Taliento, Ierardi, Polak, Vinetot, Fabbri, Tait, Berardocco, Beccaro, Casiraghi, Petrella, Mazzocchi. Triestina: Offredi, Formiconi, Tartaglia, Lambrughi, Brivio, Paulinho, Lodi, Giorico, Sarno, Granoche, Procaccio. Leggi su sportface

100x100Napoli : Le formazioni ufficiali delle gare delle 19:30 -