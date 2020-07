Fiorentina brava: vince a Parma (1-2). Due gol di Pulgar su rigore. Iachini indovina tutto. Batticuore per la caviglia di Ribery. Pagelle (Di domenica 5 luglio 2020) Funziona la rivoluzione di Iachini. Grazie anche a un grande Ribery, fenomenale ispiratore del gioco viola. Colpito da un calcione di kurtic nel secondo tempo: uscito dolornte. Speriano non sia grave. Venuti conquista il primo rigore, Pezzella il secondo. Pulgar, dal dischetto, fa centro due volte. Poi rigore (generoso) per il Parma. Nel finale grandi parate di Terracciano e clamorosi errori in zona tiro di Castrovilli, Chiesa e Sottil. Ma alla fine i tre unti arrivano. Il Lecce, terz'ultimo, è a meno nove Leggi su firenzepost

FirenzePost : Fiorentina brava: vince a Parma (1-2). Due gol di Pulgar su rigore. Iachini indovina tutto. Batticuore per la cavig… - BranchettiLele : RT @IlMughini: Iachini Juve Fiorentina: “Come si fa a dare rigori così partita condizionata dall' arbitro Iachini Lazio Fiorentina: ' Rigo… - prisonerN6 : RT @IlMughini: Iachini Juve Fiorentina: “Come si fa a dare rigori così partita condizionata dall' arbitro Iachini Lazio Fiorentina: ' Rigo… - _taysvoice : Brava Stine vai al PSG non andare alla Fiorentina su - 05maggio : RT @IlMughini: Iachini Juve Fiorentina: “Come si fa a dare rigori così partita condizionata dall' arbitro Iachini Lazio Fiorentina: ' Rigo… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina brava Commisso: “Incredibile che continuino a uscire fake news. Pensiamo a chiudere al meglio la stagione” Fiorentina.it D'Aversa: "Battere la Fiorentina per cancellare le delusioni"

Contro la Fiorentina "dobbiamo cercare di raggiungere un risultato pieno per cancellare la delusione di queste due ultime gare". Questo l’obiettivo fissato dal tecnico del Parma Roberto D’Aversa per l ...

D’Aversa: “Affronteremo una Fiorentina arrabbiata. Hanno bisogno di punti”

Le parole del tecnico del Parma che domani sera affronterà, in casa, la Fiorentina. I viola arriveranno alla gara dopo due sconfitte consecutive con Lazio e Sassuolo Il tecnico del Parma, Roberto D’Av ...

Contro la Fiorentina "dobbiamo cercare di raggiungere un risultato pieno per cancellare la delusione di queste due ultime gare". Questo l’obiettivo fissato dal tecnico del Parma Roberto D’Aversa per l ...Le parole del tecnico del Parma che domani sera affronterà, in casa, la Fiorentina. I viola arriveranno alla gara dopo due sconfitte consecutive con Lazio e Sassuolo Il tecnico del Parma, Roberto D’Av ...