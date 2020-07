Fiorentina, 1990-2002: l'era Cecchi Gori (Di domenica 5 luglio 2020) Pronunciare il cognome Cecchi Gori dalle parti di Firenze causerà emozioni contrastanti: tra la gioia per aver riportato la Fiorentina tra le grandi di Serie A (le famose "Sette sorelle") e la rabbia per il fallimento del 2002. La storia comincia il 21 giugno 1990, quando Mario Cecchi Gori, famoso produttore cinematografico, acquista la società toscana. I risultati furono alquanto mediocri, con la Fiorentina che chiuse al 12 esimo posto in campionato. Un piazzamento "centrato" anche nella... Leggi su 90min

grada_una : Bologna - Fiorentina 1990-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina 1990 Fiorentina, 1990-2002: l'era Cecchi Gori 90min Italia ’90, 30 anni dopo – Bruno Pizzul al Fatto.it:

Gli occhi spiritati di Schillaci per un rigore non dato. La serpentina di Baggio contro la Cecoslovacchia. Le feste in piazza dopo le vittorie azzurre. Notti magiche prima della serata tragica. Napoli ...

La maglia della Fiorentina conquista il Sudamerica e vince una speciale competizione

Il canale Instagram, Futbolistico TV ha indetto un concorso tra maglie da gioco sui social. A vincere è stata la maglia della Fiorentina della stagione 1998-99. Oltre ad essere la prima in assoluto pe ...

Gli occhi spiritati di Schillaci per un rigore non dato. La serpentina di Baggio contro la Cecoslovacchia. Le feste in piazza dopo le vittorie azzurre. Notti magiche prima della serata tragica. Napoli ...Il canale Instagram, Futbolistico TV ha indetto un concorso tra maglie da gioco sui social. A vincere è stata la maglia della Fiorentina della stagione 1998-99. Oltre ad essere la prima in assoluto pe ...