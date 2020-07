Elezioni politiche in Croazia, largo successo dei conservatori di Plenkovic (Di domenica 5 luglio 2020) In Croazia alle Elezioni politiche di oggi , svoltesi nel pieno di una nuova ondata epidemica del coronavirus, si prospetta una netta e chiara vittoria dei conservatori del primo ministro Andrej Plenkovic... Leggi su feedpress.me

In Croazia alle elezioni politiche di oggi, svoltesi nel pieno di una nuova ondata epidemica del coronavirus, si prospetta una netta e chiara vittoria dei conservatori del primo ministro Andrej Plenko ...Zagabria - Il centrodestra sarebbe in testa alle elezioni politiche tenutesi oggi in Croazia. Lo mostrano i primi exit poll diffusi dalle emittenti tv croate. L'Unione democratica croata (Hdz) guidata ...