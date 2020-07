“D’estate”, il nuovo singolo di Lorena feat. Olohoma (Di domenica 5 luglio 2020) Uscito “D’estate“, il nuovo singolo dell’artista lucana Lorena, in collaborazione con il giovane rapper Olohoma al secolo Rocco Vellucci, che insieme a Daniele Piovani è autore del brano. Il brano è disponibile in tutti i Digital Store e nei prossimi giorni verrà pubblicato il videoclip, realizzato a Maratea per la regia di Angelo De Luca. Invece, la produzione, gli arrangiamenti, il mix e il mastering sono stati affidati al collaboratore del team di Lorena, Christian Lapolla. “Abbiamo passato un periodo molto particolare che rimarrà nei libri di storia, – ha dichiarato Lorena – ma come ogni cosa che accade di non piacevole, ci si aspetta sempre che arrivi il sereno. E a proposito di sole, come ben sappiamo questastagione è arrivata e pian pianino sta bussando ... Leggi su quotidianpost

