Coronavirus: nel mantovano +17 casi (Di domenica 5 luglio 2020) Milano, 5 lug. (Adnkronos) - Preoccupa il mantovano, in Lombardia, dove ci sono diciassette nuovi casi registrati di positività al covid, in parte legati probabilmente ai focolai che si sono sviluppati in alcuni macelli e salumifici. Il dato di Mantova riportato dal bollettino della Regione, supera i nuovi positivi registrati a Milano, che sono sedici di cui sette in città. A Bergamo, dove in città prosegue una campagna di test sierologici, i nuovi casi sono 33, a Brescia 6 e a Como 5. Seguono Cremona (5), Monza (5), Pavia (3), Lodi (2), Varese (3), Lecco (1) e zero a Sondrio. Leggi su liberoquotidiano

