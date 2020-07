Coronavirus, focolai in salumifici nel Mantovano: ci sono 68 positivi (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus, focolai in macelli e salumifici a Mantova: 68 positivi. Negli ultimi giorni ben cinque attività produttive sono finite nella morsa del covid, con un numero crescente di tamponi risultati positivi focolai di Coronavirus continuano ad attanagliare il Mantovano. L’ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana, portando a cinque il numero delle attività produttive coinvolte in cui si è sviluppato … L'articolo Coronavirus, focolai in salumifici nel Mantovano: ci sono 68 positivi proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

