Comitato ‘Centro Storico’, approvato lo statuto: Marino nomina i componenti (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato di Quartiere ‘Centro Storico’ di Benevento ha ufficialmente uno statuto. Nella giornata di venerdì 3 luglio, l’assemblea dei soci – riuniti in via telematica a causa delle misure anti-covid – ha approvato e stilato il documento che regolamenterà l’associazione dei residenti per i prossimi 3 anni. Nei prossimi giorni si procederà con la registrazione. Approfondimento e miglioramento delle condizioni di vita del quartiere, proposte su temi sociali, urbani, ambientali, socio-sanitari e culturali, ma anche promozione di iniziative volte al miglioramento dell’area, in un corretto confronto con le istituzioni: questi alcuni degli obiettivi che il Comitato, guidato dal presidente Luigi Marino, ha espresso nel manifesto ufficiale. L’associazione ha individuato quattro macro-aree del ... Leggi su anteprima24

